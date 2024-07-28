Він відвідав збори "Партії справедливості та розвитку".

Президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина здатна здійснити вторгення в Ізраїль, якщо зробить певні кроки.

На зборах "Партії справедливості та розвитку" у місті Різе він заявив, що за ці роки країна трансформувалася, однак її досягнення в оборонній промисловості не повинні нікого вводити в оману, пише інформагенція Anadolu.

За словами Ердогана, якби Туреччина була дуже сильною, "Ізраїль не зміг би зробити те, що він зробив з Палестиною". "Так само, як ми увійшли в Карабах, так само, як ми увійшли в Лівію, ми зробимо те ж саме з ними. Немає нічого, що ми не можемо зробити. Ми просто повинні бути сильними, щоб зробити ці кроки", - додав турецький лідер.

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Позиція Туреччини по війні на Близькому Сході

Як відомо, Стамбул звинувачує Ізраїль у геноциді палестинського народу. Країна припинила активні торговельні відносини з Ізраїлем, а також виступила проти співпраці НАТО з ним, поки не буде встановлено мир.

Наприкінці минулого року Ердоган порівняв ізраїльского прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху з Гітлером, а країни Заходу, що підтримують Ізраїль, назвав співучасниками воєнних злочинів.

Також турецький президент запевняє, що ХАМАС - це не терористична, а визвольна організація, яка "бореться за захист своєї землі".

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