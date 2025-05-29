Цю заяву турецький лідер зробив на тлі новин про ймовірний другий раунд прямих переговорів у Стамбулі.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав Росію та Україну не "зачиняти двері" для діалогу про врегулювання війни. Про це він заявив під час візиту до Азербайджану, передає Le Monde.

Турецький лідер сподівається, що 2 червня мирні переговори України та Росії відновляться у Стамбулі. Туреччина перебуває у контакті зі сторонами.

"Ми перебуваємо в контакті з Росією та Україною... Ми говоримо їм, що вони не повинні зачиняти двері, поки вони відчинені", – заявив Ердоган.

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Також президент Туреччини додав, що його країна під час кожної зустрічі з представниками України та РФ нагадує, що не можна упускати можливість діалогу.

"Гасіння цієї великої пожежі в нашому регіоні є гуманітарним боргом", – сказав президент Туреччини.

Мирні переговори у Стамбулі

Як повідомляв УНІАН, очільник російської делегації на перемовинах у Стамбулі Володимир Мединський заявив, що провів телефонну розмову з Умєровим та запропонував дату й місце майбутньої зустрічі. Йшлося про 2 червня. Україна публічно не коментувала, чи погоджуватиметься на цю зустріч.

Сьогодні речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія поки не отримала відповіді України на пропозицію провести переговори у Стамбулі 2 червня.

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