Президент Туреччини зустрівся з російським терористом №1 в Казахстані, де вони обговорили низку питань, у тому числі щодо транзиту російського газу.

Росія хоче експортувати через Туреччину більше газу, зробивши з неї новий газовий "хаб", щоб зберегти свій енергетичний вплив на Європу.

Таку пропозицію зробив президент РФ Володимир Путін своєму турецькому колезі Реджепу Таїпу Ердогану на зустрічі в Казахстані, пише Reuters.

За словами російського терориста №1, Туреччина пропонує найнадійніший маршрут для доставки газу в Європейський союз, а пропонована платформа нібито дозволить встановлювати ціни без політики. Глава Кремля сказав Ердогану, що хаб буде "майданчиком не тільки для поставок, але й для визначення ціни, тому що це дуже важливе питання".

Відео дня

"Сьогодні ці ціни захмарні. Ми могли б легко регулювати [їх] на нормальному ринковому рівні, без будь-якого політичного підтексту", - сказав російський диктатор.

Ердоган не відповів на телевізійну частину їхньої зустрічі, але представник Кремля Дмитро Пєсков сказав, що обидва президенти розпорядилися швидко і детально вивчити цю ідею.

В ході цієї зустрічі, за словами Пєскова, "тема російсько-українського врегулювання не обговорювалася" між Ердоганом і Путіним.

Однак, президенти обговорили можливості РФ для експорту зерна. Росія скаржиться, що її власний експорт зерна і добрив, хоч і не потрапляє під прямі санкції країн Заходу, але ускладнений через проблеми з доступом суден в іноземні порти і отриманням страховки.

У цьому контексті Ердоган сказав Путіну: "Ми сповнені рішучості посилити і продовжити експорт зерна... і перекидання російського зерна і добрив в менш розвинені країни через Туреччину".

Відносини Росії з Туреччиною

Відносини з Туреччиною, членом НАТО, життєво важливі для Росії в той час, коли Захід обрушив на неї хвилю економічних санкцій, від яких Анкара утримується, пише Reuters. Разом із тим, Туреччина відкинула дії Росії щодо спроби анексії чотирьох українських областей як серйозне порушення міжнародного права.

Ердоган прагнув виступити посередником між Москвою і Києвом і домігся прориву в липні, коли разом із ООН уклав зернову угоду, що дозволяє відновити Комерційний експорт українського зерна з чорноморських портів, які Росія блокувала.

Російські офіційні особи заявили перед зустріччю Ердогана і Путіна, що готові вислухати пропозиції Туреччини про проведення мирних переговорів за участю Росії і заходу.

Поставки російського газу в Європу

Нагадаємо, Росія прагне перенаправити поставки газу в Європу з газопроводу "Північний потік", пошкодженого в результаті вибухів минулого місяця. Росія звинуватила Захід, не надавши доказів, і відкинула, як вона назвала, "дурні" твердження про те, що вона сама саботувала трубопроводи.

Росія поставляла близько 40% газу в Європу до свого повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого, але різко скоротила експорт газу ще до вибухів на "Північних потоках", посилаючись на нібито технічні проблеми, до яких нібито призвели західні санкції.

Європейські уряди відкинули це пояснення, звинувативши Москву у використанні енергетики як геополітичної зброї.

Вас також можуть зацікавити новини: