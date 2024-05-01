Раніше естонська влада ппереджала, що може застосувати цю міру.

Естонські прикордонники вночі закриватимуть кордон з РФ на тлі напливу мігрантів, які намагаються потрапити до країн Євросюзу.

З 1 травня пункт пропуску Нарва-1 на кордоні з РФ буде закрито з 23:00 до 7:00, повідомив місцевий портал ERR. Видання зазначило, що тільки за лютий кордон у Нарві уночі перетнуло 13 тис. людей.

Ситуація на естонсько-російському кордоні

З лютого росіяни закрили автомобільний рух через Нарву, причиною назвали ремонтні роботи, повідомляв тоді естонський Департамент поліції та прикордонної охорони.

Відео дня

При цьому у лютому естонська влада попереджала, що "через міграційний тиск з РФ Естонія може бути змушена закрити пункти пропуску". Там заявляли, що РФ навмисно скерувала на кордон Естонії групи іноземців, які не мають права на в’їзд до ЄС. Тоді офіційний Таллінн зазначив, що якщо це не припиниться, то естонська влада буде змушена закрити пункти пропуску для захисту нацбезпеки та громадського порядку, як це вже було зроблено у Фінляндії.

Нагадаємо, минулого місяця Фінляндія продовжила закриття кордону з РФ на невизначений термін через збільшення кількості мігрантів з низки країн через російську териорію. Тоді Кремль заперечив навмисне направлення мігрантів до фінського кордону.

Вас також можуть зацікавити новини: