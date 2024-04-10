З кінця березня понад 400 мігрантів було засуджено до висилки з країни.

Низка країн, таких як Таджикистан, Узбекистан і Киргизстан, закликають своїх громадян не брати участь у масових заходах у РФ і залишатися вдома. Це пов'язано з терактом, який стався в Крокус Сіті Хол у березні 2024 року і забрав щонайменше 143 людські життя.

Відповідальність за теракт узяла на себе "Ісламська держава", у той час як Кремль поклав усю провину на Україну, США та Велику Британію.

Як пише Politico, у відповідь на теракт у Росії почалися репресії проти іммігрантів та етнічних меншин, зокрема проти людей із Центральної Азії та неслов'янської зовнішності, включно з масовими затриманнями та висилкою з РФ.

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Видання уточнює, що в результаті посилених перевірок і обшуків, наприкінці березня близько 40 мігрантів було затримано на роботі недалеко від Москви, і понад 400 осіб було засуджено до висилки з країни. У зв'язку з цим, уряди Таджикистану, Узбекистану та Киргизстану закликали своїх громадян у Росії уникати участі в масових заходах і, за можливості, не виходити з дому.

Люди отримують погрози в інтернеті, де їх закликають "повернутися до себе додому". За даними видання, деякі росіяни азіатського походження розглядають можливість міграції до Середньої Азії.

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Увечері 22 березня, в передмісті Москви, в Crocus City Hall стався напад: озброєні в камуфляжі люди почали стрілянину, внаслідок чого понад 100 осіб було вбито, а багато хто отримав поранення. За атаку відповідальність взяло угруповання ІДІЛ. Проте російський уряд вказав на Україну як на винуватця події.

У зв'язку з розслідуванням теракту затримали кількох людей, серед яких четверо, імовірно, брали участь у нападі: Далерджон Мірзоєв, Рачабабалізод Саідакрам Муродалі, Шамсідін Фарідуні та Мухаммадзбір Файзов, усі вони - громадяни Таджикистану. Усім чотирьом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 22 травня.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков відмовився обговорювати повідомлення про тортури затриманих. Правозахисники вказують, що використання тортур може робити отримані свідчення недостовірними, оскільки під тиском затримані можуть говорити неправду.

А експрезидент РФ Дмитро Медведєв закликав убивати всіх "причетних" до трагедії в "Крокусі". Причому стратити він хоче не тільки безпосередніх виконавців, організаторів та їхніх прямих пособників, а й навіть тих, "хто співчував".

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