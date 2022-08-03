Сама Естонія вже ухвалила відповідне рішення на національному рівні.

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що його країна запропонує державам-членам Європейського Союзу заборонити видачу туристичних віз росіянам через війну проти України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Рейнсалу сказав на спільній прес-конференції з главою МЗС України Дмитром Кулебою за підсумками переговорів у Києві.

Глава МЗС Естонії сказав, що для заборони видачі туристичних віз росіянам на рівні Євросоюзу усім країнам-членам потрібно досягнути консенсусу. На переконання Рейнсалу, такий консенсус з юридичної точки зору цілком можливий. Він також сказав, що важливо це питання розглянути, оскільки війна триває, і через неї російські війська здійснюють геноцид в Україні.

Рейнсалу додав, що не треба забувати про відповідальність російських громадян, які через свою пасивність дозволяють відбуватися геноциду у Європі. Окрім цього він заявив, що в Україні від російських бомб гинуть люди, у тому числі діти, тому морально неприйнятно, аби росіяни їздили в ЄС з туристичною метою.

"Буквально найближчим часом, протягом найближчого тижня, ми подамо цю пропозицію - щодо заборони на національному рівні видачі віз. Естонія це вже припинила. Ми не видаємо туристичні візи росіянам, починаючи із весни, і ми закликаємо тепер інші європейські країни, які цього ще не зробили, зробити це", - сказав Рейнсалу.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Естонія заборонила видачу тимчасових віз на проживання або навчання росіянам.

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