Словацький прем’єр-міністр звинуватив опозиційних політиків у тому, що вони "цілували перстень Зеленського".

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо після візиту представників опозиції до Києва звинуватив їх у підготовці державного перевороту, а також пригрозив Україні накласти вето на подальшу фінансову допомогу Євросоюзу, пише Pravda.

Фіцо відреагував на нещодавню поїздку лідера опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" Міхала Шимечки до Києва, де він зустрівся із президентом Володимиром Зеленським. Зокрема, прем’єр звинуватив опозиційних політиків у підлабузництві, мовляв, вони "цілували перстень Зеленського", а також у тому, що "обіцяли йому підтримку членства України в НАТО" у разі їхнього приходу до влади.

Крім того, за словами Фіцо, представники опозиції вели розмови з українською владою про участь Словаччини у можливій відправці західних військ до Україні. І саме це він назвав "найнебезпечнішим моментом поїздки опозиції до Києва".

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"Уряд, який я очолюю, ніколи не підтримає членство України в НАТО, тому що це призведе лише до третьої світової війни. Уряд також ніколи не буде пропонувати ввести війська в Україну, щоб повернути зброю проти Російської Федерації", - заявив Фіцо.

Тим часом лідер "Прогресивної Словаччини" Міхал Шимечка спростував слова прем'єра про підтримку членства України в НАТО і назвав їх брехнею. Він запевнив, що про це під час візиту не йшлося.

Також Фіцо дорікнув Зеленському тим, що він відмовився зустрітися з ним на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, як пропонував Фіцо, аби домовитися про транзит газу, який Україна припинила з 1 січня 2025 року.

Він пригрозив відповісти на дії Зеленського "взаємністю", зокрема накласти вето на подальшу фінансову допомогу Євросоюзу Україні, оскільки для її схвалення потрібна одностайність.

"Роберт Фіцо - прем'єр-міністр Словаччини, а не український слуга", - сказав він.

Суперечка Фіцо і Зеленського: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, Фіцо пропонував зустрітися із Зеленським, щоб обговорити з ним ситуацію, яка склалася після рішення України не продовжувати транзит російського газу через свою територію. Фіцо неодноразово критикував Зеленського з приводу цього і звинувачував його в саботажі.

Також словацький прем’єр-міністр скаржився канцлеру Німеччини Олафу Шольцу на Україну. При цьому рішення Зеленського про припинення транзиту газу через Україну він називав таким, що "завдає значної шкоди Словаччині та спричиняє мільярдні збитки всьому Європейському Союзу".

Зеленський скептично прокоментував ідею Фіцо зустрітися у Давосі. Він сказав, зокрема, що не може нічого планувати у випадку з Робертом Фіцо, оскільки той "може поїхати в Давос, але опиниться десь у Сочі".

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