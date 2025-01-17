Між лідерами України та Словаччини продовжується публічна заочна суперечка.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо хоче зустрітися із Володимиром Зеленський на економічному форумі в Давосі. У Києві скептично прокоментували цю ідею.

Дмитро Литвин, радник президента України з питань комунікацій, на платформі Х написав, що Зеленський в інтерв’ю Bloomberg News, яке ще не опубліковане, вже прокоментував пропозицію словацького прем’єра.

За словами Литвина, Зеленський сказав, що не може нічого планувати у випадку з Робертом Фіцо, оскільки той "може поїхати в Давос, але опиниться десь у Сочі".

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"Ми не знаємо, хто купує йому квитки, тому що він постійно пропускає місця призначення", – цитує Зеленського Литвин.

Сварка Зеленського і Фіцо: що варто знати

Як писав УНІАН, через небажання України продовжувати контракт на транзит російського газу, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розпочав кампанію публічної критики Володимира Зеленського.

Наприкінці грудня він здійснив поїздку до Москви і зустрівся з Володимиром Путіним, чим викликав обурення не лише в Україні, але й в багатьох країнах ЄС.

Одразу після цього Фіцо кудись зник на кілька тижнів, але продовжував записувати відеозвернення з критикою Зеленського. Зрештою словацькі ЗМІ з’ясували, що Фіцо понад два тижні відпочивав у дорогому готелі аж у В’єтнамі, час від часу записуючи ці відео зі свого готельного номера. Пізніше Зеленський в одній зі своїх заяв згадував цей момент.

Днями Фіцо публічно, через відеозвернення у Фейсбуці, а не через дипломатичні канали, запросив Зеленського на переговори до Словаччини.

На це Зеленський теж у соцмережах запропонував Фіцо приїхати до Києва "у п’ятницю".

Сьогодні Фіцо оприлюднив нову заяву, в якій висловив сподівання зустрітися із Зеленським на економічному форумі в Давосі найближчими днями.

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