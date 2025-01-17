Словацький прем'єр вважає, що словацька опозиція працює на Україну, а не на Словаччину.

Зустріч президента України Володимира Зеленського із представниками словацької опозиції обурила прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Відповідну заяву він зробив у своєму Фейсбуці.

На думку Фіцо, візит представників партії "Прогресивна Словаччина" до Києва начебто підтверджує, що вони "сліпо і некритично стоять на українському боці і віддають перевагу українським інтересам перед словацькими".

"Представники "Прогресивної Словаччини" якось забули додати у своїх репортажах з Києва, що вони пообіцяли президенту Зеленському, що якщо вони захоплять державну владу, то вони підтримають членство України в НАТО і присутність словацьких військ на українській території як частини західних збройних сил, спрямованих проти Росії", – написав Фіцо.

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Він додав, що і перше, і друге "різко суперечить" національним інтересам Словаччини.

Також Фіцо повідомив, що "на прохання німецької сторони" сьогодні він зателефонував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, і під час цієї розмови теж скаржився співрозмовнику на Україну.

"Я підтвердив федеральному канцлеру принципові позиції словацького уряду. Рішення Зеленського про припинення транзиту газу через Україну завдає значної шкоди Словаччині та спричиняє мільярдні збитки всьому Європейському Союзу. Якщо рішення президента Зеленського не буде скасовано, Словаччина вживатиме заходів у відповідь", – розповів він.

Фіцо також повідомив, що пропонує провести спільні перемовини з Володимиром Зеленським у вівторок на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, де будуть присутні обидва лідери.

"Окрім дитячого запрошення до Києва, Зеленський ще не відповів на цю пропозицію. Наша зустріч в Давосі могла б розкрити майбутнє слов'янсько-українських відносин", – додав словацький прем’єр.

Газова суперечка України та Словаччини

Як писав УНІАН, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вже кілька тижнів веде агресивну публічну кампанію проти українського президента через те, що Україна відмовилася продовжувати контракт з Росією на транзит російського газу українським газогоном.

За словами Зеленського, Україна пропонувала Словаччині допомогу у налагодженні поставок газу з альтернативних джерел, але Фіцо "пихато відмовився".

Днями Фіцо публічно запросив Зеленського на переговори. Хоча зустрічі подібного рівня плануються та узгоджуються через відповідні дипломатичні канали, Фіцо просто записав відеозвернення і виклав його у своєму Facebook.

"Зустріч може відбутися на території Словацької Республіки, недалеко від державного кордону між Словаччиною та Україною", - сказав Фіцо.

На це непротокольне запрошення Зеленський відповів у не менш фамільярній манері:

"Окей. Приїжджай до Києва в п'ятницю", - написав він на своїй сторінці в соцмережі X.

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