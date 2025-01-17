Лідер соціал-лібералів заявив, що його партія підтримуватиме Україну на шляху до ЄС.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова допомогти словацькому народу із забезпеченням енергетичної стабільності.

Як передає кореспондент УНІАН, ці слова пролунали під час його зустрічі з делегацією словацької опозиції та лідером соціал-лібералів "Прогресивна Словаччина" Міхалом Шимечкою:

"Ми готові говорити про енергетичну безпеку. Я розумію, що ця тема є чутливою. Мы дуже відкриті. Мы готові допомогти словацькому народу з енергетичною стабільністю і, звісно, безпекою".

При цьому президент додав, що Києву дуже важливо почути від словацької нації, що вона буде підтримувати український народ на шляху до Європейського Союзу та НАТО.

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Шимечка висловив вдячність українцям за їхню хоробрість, героїзм та самопожертву. За його словами, народ Словаччини розуміє, що мова йде про свободу, суверенітет та безпеку не лише України, а й Європи. Політик додав, що дуже багато людей в його країні цінують це і моляться за Україну:

"Це ключове для наших двох народів, економіки, політичного партнерства, щоб Україна стала частиною ЄС. Це дуже сильно допоможе Словаччині в плані економіки, в інших галузях. Але більш важливо те, що Україна - це Європа. Я можу говорити від імені моєї політичної партії, членів парламенту, наших виборців, що ми зробимо все, щоб підтримати Україну, щоб вона отримала свою свободу та своє місце по праву в ЄС", - сказав він.

Конфлікт із Фіцо

Як відомо, словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо активно критикує Україну та президента Володимира Зеленського за рішення не продовжувати транзит російського газу через свою територію.

Він заявив, що через це рішення Словаччина втратить близько півмільярда євро доходів від плати за транспортування газу. Також він погрожує Києву заходами у відповідь.

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