Міністерство закордонних справ Фінляндії офіційно підтвердило закриття низки КПП.

Уряд Фінляндії оголосив вердикт щодо роботи низки КПП на східному кордоні з Росією, які фінська влада мала намір закрити заради безпеки власних громадян.

Про це заявляв прем'єр-міністр країни Петтері Орпо цього місяця. Сьогодні Міністерство закордонних справ Фінляндії офіційно проінформувало РФ, що тимчасово закриває прикордонні пункти пропуску "Куусамо", "Салла" і "Вартіус".

Відповідну новину особисто повідомив посол Фінляндії в Москві Антті Хелантеря 24 листопада під час візиту до МЗС РФ, підкреслюється на сайті фінського дипвідомства.

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Це рішення уряд прийняв від 22 листопада 2023 року через дії російської прикордонної служби.

"Російська прикордонна служба почала дозволяти людям перетинати східний кордон Фінляндії на прикордонних пунктах пропуску без в'їзних документів, які вимагає Фінляндія. Посол Фінляндії в Москві висловив протест проти дій Росії", - йдеться у повідомленні.

Під час візиту до МЗС РФ Антті Хелантеря акцентував, що Фінляндія готова продовжувати співпрацю з Прикордонною службою РФ відповідно до чинних договорів, але водночас країна має забезпечити власну безпеку кордону.

"Агресивна війна Росії проти України є причиною погіршення двосторонніх відносин між Фінляндією та Росією", - нагадало МЗС Фінляндії.

Фінляндія прийняла "неминуче" рішення щодо кордону з РФ

22 листопада стало відомо, що Фінляндія збирається закрити всі КПП з Росією та залишити дієвим лише один прикордонний пункт. Росію звинуватили у розгортанні гібридної операції проти фінів: країна навмисне пропускає на кордоні "шукачів притулку" до Фінляндії, навіть не перевіряючи їхні документи.

Раніше міністр внутрішніх справ Фінляндії назвала рішення щодо закриття КПП "неминучим" через дії РФ. Вперше про намір закрити кордон з Росією уряд Фінляндії оголосив 16 листопада.

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