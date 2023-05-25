Згідно з останніми даними, у 2022 році з Росії до Фінляндії емігрували 6003 людини.

Кількість мігрантів з Росії до Фінляндії в минулому році стала рекордною за більш ніж 30 років, з часів розпаду СРСР, повідомляє CNN з посиланням на статистичне відомство Фінляндії.

Так, згідно з останніми даними, у 2022 році з Росії до Фінляндії емігрували 6003 людини. У той же час в 1990 році до Фінляндії з Радянського Союзу іммігрували 1958 осіб, і 5515 осіб - в 1991 році.

"У роки після розпаду Радянського Союзу, 1992-1995 роки, з Росії щорічно емігрувало приблизно 1700-2600 осіб", - йдеться в повідомленні і підкреслюється, що до 2021 року "еміграція з Росії залишалася на рівні нижче 3100" на рік.

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Також фінське управління статистики зазначає, що, "у 2022 році до Фінляндії було зареєстровано рекордну кількість імміграцій - 49 тисяч 998 осіб" порівняно з попередніми роками, коли їх було від 29 тисяч до 36 тисяч на рік. Відзначається, що в ці цифри не включені українці, які перебувають у Фінляндії під тимчасовим захистом, і особи, які шукають притулку.

Кордон Фінляндії з Росією

Фінляндія, яка 4 квітня офіційно стала членом НАТО, планує побудувати паркан на кордоні з Російською Федерацією. Роботи розпочнуться наприкінці 2023 року, а завершити будівництво планується в 2026 році.

З вересня минулого року Фінляндія вдвічі зменшила щодобове число заявок на візи від росіян - з 1000 до 500.

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