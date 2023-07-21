Ця доктрина, перша у Франції щодо дезертирів з російської армії, базується на Європейській директиві та рішенні суду ЄС.

Російські дезертири можуть отримати право влаштуватися в Європі. Франція може надати статус біженця солдатам РФ, які відмовилися воювати на Україні.

"Росіяни, які рятуються від мобілізації на війну в Україні, і мобілізовані, які дезертирували, можуть отримати статус біженця", - пише видання Le figaro.

Відзначається, що "громадянин Росії, покликаний в рамках цієї мобілізації, може прямо або побічно вчинити військові злочини".

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Довідка УНІАН. Франція прийняла доктрину щодо дезертирів з російської армії, заснованої на Європейській директиві від 13 грудня 2011 року і рішенні Суду Європейського Союзу від 26 лютого 2015 року.

Франція дала притулок російському десантнику - що відомо

Павло Філатьєв брав участь у повномасштабному вторгненні РФ в Україну. Він провів два місяці на передовій, після чого звільнився з армії.

У серпні 2022 року він опублікував антивоєнну книгу "ZOV 56" і виїхав з Росії. 18 липня стало відомо, що Франція надала політичний притулок російському десантнику Філатьєву, якого запідозрили в приховуванні інформації про вбивства українців

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