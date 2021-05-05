Понад 2 тис. іноземців, які працюють у Франції, отримали французьке громадянство за свою участь у боротьбі з пандемією COVID-19.
Читайте такожВід коронавірусу помер перший громадянин ФранціїПро це в середу, 5 травня, повідомила влада країни, пише The Local.
У вересні 2020 року міністерство внутрішніх справ Франції запропонувало людям, які "активно сприяють" боротьбі з коронавірусом, подати заявку на отримання громадянства за пришвидшеною процедурою.
З майже 8 тис. охочих французькі паспорти отримали 2 099 людей. Решта 6 тис. заявок ще розглядаються.
"Медичні працівники, прибиральники, доглядачі за дітьми, касири: всі вони довели свою відданість нації, і зараз черга республіки зробити крок назустріч", - повідомив уряд країни.
Імміграційним органам також було наказано скоротити термін проживання у країні, необхідний для отримання громадянства, до 2 років зі звичайних 5 у випадку якщо людина надає "великі послуги".
Загалом торік французьке громадянство отримали близько 112 тис. іноземців.
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