Для деяких категорій імміграційним органам також було наказано скоротити термін проживання у країні, необхідний для отримання громадянства.

Понад 2 тис. іноземців, які працюють у Франції, отримали французьке громадянство за свою участь у боротьбі з пандемією COVID-19.

Читайте такожВід коронавірусу помер перший громадянин ФранціїПро це в середу, 5 травня, повідомила влада країни, пише The Local.

У вересні 2020 року міністерство внутрішніх справ Франції запропонувало людям, які "активно сприяють" боротьбі з коронавірусом, подати заявку на отримання громадянства за пришвидшеною процедурою.

З майже 8 тис. охочих французькі паспорти отримали 2 099 людей. Решта 6 тис. заявок ще розглядаються.

"Медичні працівники, прибиральники, доглядачі за дітьми, касири: всі вони довели свою відданість нації, і зараз черга республіки зробити крок назустріч", - повідомив уряд країни.

Імміграційним органам також було наказано скоротити термін проживання у країні, необхідний для отримання громадянства, до 2 років зі звичайних 5 у випадку якщо людина надає "великі послуги".

Загалом торік французьке громадянство отримали близько 112 тис. іноземців.

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Переклад: Катерина Комолова