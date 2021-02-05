Жінка тренує пальці, щоб навіть в поважному віці можна було грати.

Французька 106-річна піаністка Колетт Маз записала свій новий альбом.

Читайте також"Записала" в утробі матері: у США випустять альбом, створений не народженою виконавицеюЯк йдеться в сюжеті ТСН, жінка грає на фортепіано з дитинства, спочатку її вчили батьки, потім вона закінчила музичну школу. Там, каже, її навчили гімнастики для пальців, яка допомагає її рукам залишатися у формі навіть у поважному віці.

Колетт все життя працювала піаністкою і викладала музику, проте свої альбоми з виконанням класичних творів почала записувати тільки в кінці 90-х. Її новий, шостий альбом повинен вийти в квітні, він містить твори одного з улюблених композиторів 106-річної виконавиці Клода Дебюссі.

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Автор: УНІАН