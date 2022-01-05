За даними казахстанських видань, оголошення заплановане на ранок.

Президент охопленого протестами Казахстану Касим-Жомарт Токаєв планує оголосити про відставку уряду країни.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє портал Zakon.kz з посиланням на інформацію з власних джерел.

"Президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв планує вранці оголосити про відставку уряду", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожПрезидент Казахстану звільнив з посади спікера сенату доньку НазарбаєваНагадаємо, раніше через протести, що розгорілися в країні, Токаєв ввів режим надзвичайного стану (НС) в Алмати і в Мангістауській області з 5 по 19 січня.

Масові акції протесту почалися в країні з 2 січня після стрибка цін на скраплений газ.

В Алмати 4 січня пізно ввечері відбулися зіткнення протестувальників і поліції. Проти демонстрантів застосували сльозогінний газ, по натовпу також стріляти гумовими кулями. Центр міста затягнутий димом від світлошумових гранат. Протестувальники своєю чергою почали палити поліцейські авто.

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