Ліквідація Кирилова послужить попередженням і стримувальним фактором для інших повноважних представників путінського режиму.

Ліквідація російського генерала Ігоря Кирилова і його помічника Іллі Полікарпова в центрі Москви - законний акт оборони України, яка перебуває під військовою загрозою.

Як пише The Times, Кирилов був главою російських ядерних, хімічних і біологічних сил і відповідав за численні задокументовані хімічні атаки на українські війська, зокрема - застосування хлорпікрину. Крім того, Кирилов служив рупором кремлівської пропаганди, яка стверджувала, що уряд у Києві таємно планує хімічні та ядерні атаки.

"У Кирилова не було шансів постати перед судом, і його цілеспрямоване вбивство, внаслідок якого не постраждали мирні жителі, цілком виправдане. Воно послужить попередженням і стримувальним фактором для інших повноважних представників режиму Володимира Путіна про те, що їм не вдасться уникнути відплати за свої злочини", - зазначає The Times.

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Справа Кирилова також має переконати союзників у рішучості уряду, народу і збройних сил України продовжувати боротьбу, підкреслюється в статті, і це особливо необхідно в умовах нерішучості Заходу.

"Не варто сумніватися в тому, що необхідно: солідарність із Києвом, чия боротьба з російським вторгненням має значення для регіональної стабільності та безпеки країн-членів НАТО. Європейські уряди повинні також дипломатично вселити новій адміністрації США, що боротьба Києва має глобальні наслідки", - підкреслює видання.

При цьому Путін не відступить, доки не переконається у своїй поразці, пише The Times, після чого "він евакуює свої війська так само швидко і безславно, як він нещодавно зробив це з Сирії".

Ліквідація генерала Кирилова - що відомо

17 грудня в Москві ліквідували російського генерала Ігоря Кирилова, якому за день до цього СБУ оголосила підозру за масове застосування забороненої хімічної зброї проти Сил оборони.

У ФСБ уже повідомили про затримання підозрюваного у вбивстві Кирилова. За даними російських правоохоронних органів, це громадянин Республіки Узбекистан 1995 р.н.

Під час допиту він нібито визнав, що "був завербований українськими спецслужбами", за виконання завдання йому обіцяли 100 тис. доларів США і виїзд в одну з європейських країн.

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