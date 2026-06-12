У НАТО пояснили, чому Путін не ризикне напасти на країни Балтії, - FT

Заява генерала НАТО пролунала на тлі дискусій щодо можливого скорочення американської військової присутності в Європі.

Головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич заявив, що Росія не наважиться на агресію проти країн Балтії, оскільки усвідомлює неминучість невдачі у разі зіткнення з Альянсом. Про це повідомляє Financial Times.

Під час панельної дискусії на Берлінському авіасалоні ILA генерал зазначив, що постійно аналізує розвідувальну інформацію і не бачить ознак того, що Кремль прагне прямого військового конфлікту із Заходом.

"Росія не прагне конфлікту... Вони розуміють термін "оборонний альянс" і розуміють, що ми маємо низку асиметричних переваг", – наголосив генерал.

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Заява пролунала на тлі побоювань європейських союзників щодо можливого зменшення американської військової присутності на континенті.

За даними Financial Times, Вашингтон розглядає модель, за якої частина підрозділів залишатиметься у резерві та буде готова до розгортання протягом 10, 30 або 180 днів.

Країни Балтії побоюються, що це може створити прогалини в системі стримування. Проте Гринкевич вважає, що нинішня модель безпеки залишається надійною.

Генерал підкреслив, що головна мета НАТО полягає в тому, щоб зробити будь-який напад Росії неприйнятно дорогим.

"Завдання полягає в тому, щоб Росія розуміла: якщо вони спробують щось у країнах Балтії, у неї нічого не вийде. Оскільки вони знають, що їм це не вдасться, вони не ризикнуть на щось подібне", – заявив він.

Гринкевич також запевнив, що сили Альянсу перебувають у високій бойовій готовності:

Коли люди запитують мене: чи готові ви битися прямо сьогодні? Безумовно.

Укріплення кордонів НАТО

Останнім часом країни Альянсу дедалі частіше повідомляють про інциденти за участю російських безпілотників. Зокрема, резонанс викликало падіння дрона типу "Герань" у румунському місті Галац, унаслідок чого постраждали люди. Тому Румунія почала випробовування дронів-перехоплювачів Merops зі штучним інтелектом на тлі посилення російських атак на Україну.

Тим часом Латвія продовжує зміцнювати свій кордон із Росією, встановлюючи "зуби дракона" та протитанкові рови як елемент оборонної інфраструктури.

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