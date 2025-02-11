Гегсет заперечив можливість такого розвитку подій.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що адміністрація президента Дональда Трампа не надсилатиме американські війська до України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава Пентагону сказав під час пресконференції у штаб-квартирі Африканського Командування Збройних сил США, яке розташоване у німецькому Штутгарті.

З огляду на те, що попередній президент США Джо Байден не підтримував відправлення американських військ в Україну, у Гегсета запитали, чи нова адміністрація Дональда Трампа буде готова на такий крок – у тому числі для відстеження поставок озброєння.

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"Ми не надсидаємо війська США до України", – наголосив Гегсет.

Відправка військ до України

Як повідомляв УНІАН, у січні президент України Володимир Зеленський обговорив із французьким лідером Еммануелем Макроном розміщення іноземних військ на українській території. Київ розглядає це як одну з безпекових гарантій.

Ідею Макрона про розміщення миротворців в Україні підтримав і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що суперечки навколо розміщення миротворчих сил в Україні "недоречні і передчасні".

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