Піт Гегсет заявив, що США не відправлятимуть війська до України / фото instagram.com/petehegseth

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що адміністрація президента Дональда Трампа не надсилатиме американські війська до України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава Пентагону сказав під час пресконференції у штаб-квартирі Африканського Командування Збройних сил США, яке розташоване у німецькому Штутгарті.

З огляду на те, що попередній президент США Джо Байден не підтримував відправлення американських військ в Україну, у Гегсета запитали, чи нова адміністрація Дональда Трампа буде готова на такий крок – у тому числі для відстеження поставок озброєння.

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"Ми не надсидаємо війська США до України", – наголосив Гегсет.

Відправка військ до України

Як повідомляв УНІАН, у січні президент України Володимир Зеленський обговорив із французьким лідером Еммануелем Макроном розміщення іноземних військ на українській території. Київ розглядає це як одну з безпекових гарантій. 

Ідею Макрона про розміщення миротворців в Україні підтримав і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що суперечки навколо розміщення миротворчих сил в Україні "недоречні і передчасні".

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