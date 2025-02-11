Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що адміністрація президента Дональда Трампа не надсилатиме американські війська до України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава Пентагону сказав під час пресконференції у штаб-квартирі Африканського Командування Збройних сил США, яке розташоване у німецькому Штутгарті.
З огляду на те, що попередній президент США Джо Байден не підтримував відправлення американських військ в Україну, у Гегсета запитали, чи нова адміністрація Дональда Трампа буде готова на такий крок – у тому числі для відстеження поставок озброєння.
"Ми не надсидаємо війська США до України", – наголосив Гегсет.
Відправка військ до України
Як повідомляв УНІАН, у січні президент України Володимир Зеленський обговорив із французьким лідером Еммануелем Макроном розміщення іноземних військ на українській території. Київ розглядає це як одну з безпекових гарантій.
Ідею Макрона про розміщення миротворців в Україні підтримав і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.
Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що суперечки навколо розміщення миротворчих сил в Україні "недоречні і передчасні".