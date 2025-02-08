Очільник відомства вирушить у свою першу поїздку Європою у новому статусі.

На зустрічі у форматі "Рамштайн" новий міністр оборони США Піт Гегсет підтвердить намір президента Дональда Трампа якнайшвидше закінчити війну в Україні з допомогою дипломатії.

У повідомленні Пентагона йдеться, що на "Рамштайні", який вперше відбудеться під головуванням Великої Британії, Гегсет підтвердить рішучість Трампа у питанні якнайшвидшого "дипломатичного припинення війни в Україні". Він також наголосить на необхідності посилення європейського лідерства у наданні допомоги Україні у сфері безпеки.

Нагадаємо, зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться 12 лютого у штаб-квартирі НАТО в Бельгії.

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У Пентагоні додали, що 10 лютого Гегсет почне тижневий візит у Європу, під час якого відвідає Німеччину, Бельгію та Польщу.

Спершу очільник Пентагона поїде до Німеччини, а звідти відправиться до Брюсселя для участі в нараді міністрів оборони НАТО і контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".

"На засіданні на рівні міністрів НАТО він обговорить з членами і партнерами НАТО необхідність збільшення оборонних витрат, посилення європейського лідерства і розширення потужностей оборонної бази по обидва боки Атлантики", - повідомили у Пентагоні.

Засідання Рамштайн

Після приходу до влади у США Дональда Трампа лідерство в питанні допомоги Україні поступово бере на себе Європа. Так, 6 лютого Велика Британія офіційно оголосила, що проведе 26-те засідання Контактної групи з питань оборони України. "Міністр оборони Джон Гілі збирає Контактну групу з питань оборони України у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 12 лютого", - йшлося у повідомленні Об'єднаної делегації Великої Британії при НАТО у мережі X.

Попереднє засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-25") відбулось 9 січня на одноіменній авіабазі в Німеччині. Воно стало останнім під головуванням на той момент міністра оборони США Ллойда Остіна.

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