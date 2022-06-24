Білоруський блогер вирішив пожартувати та надіслав фейковий лист від "Єдиної Росії".

Співробітники однієї зі шкіл в підмосковному Клині провели "суботник" 23 червня під назву "Праця очищує". Після облагородження території учасники акції сфотографуватися з плакатами "Один народ, одна нація, один праVитель".

Про це повідомив білоруський блогер Владислав Бохан.

Він надіслав до школи фейковий лист від імені партії "Єдина Росія" з інструкціями до проведення акції. При цьому він попросив надіслати фотозвіт з плакатами. Відповідь йому надіслали вже наступного дня.

"Щорічно люди, що стоять тут на фото з гаслом Третього рейху "Один народ, одна нація, один правитель" (Ein Volk, ein Reich, ein Führer), віщають про звільнення країни від фашистських загарбників. Цією ж маркою сьогодні вони паразитують на розумах дітей з метою виправдання загарбницької війни своєї імперії", - написав Бохан.

При цьому він вказав, що саме такі люди стали співучасниками того, що "коричнева чума знову підняла голову в Росії (і в Білорусі)".

"Свобода в їхньому розумінні - відпрацювати, щоб не прилетіло від чинуш. Це не пранк, мета пранка - сміх, це ж - акція, що розкриває страшну та абсурдну іронію дійсності", - підсумував блогер.

Як раніше повідомляв УНІАН, російські школярі вшанували пам'ять і героїзм жителів Калініна під час окупації фашистами дивним флешмобом. Діти створили гвоздики, в яких нарахували 1488 пелюсток.

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