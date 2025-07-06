Це не перший випадок за останні місяці.

Американський винищувач F-16 перехопив легкий цивільний літак, який порушив тимчасові обмеження повітряного простору над гольф-клубом президента США Дональда Трампа в Бедмінстері, штат Нью-Джерсі.

Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) повідомило, що інцидент стався близько 14:39 за місцевим часом (21:39 за Києвом, у суботу, 5 липня) і став уже п'ятим несанкціонованим проникненням у закритий повітряний простір за цей день, пише Reuters.

Повідомляється, що військовий літак виконав так званий маневр "удар у лоб" (headbutt maneuver), щоб привернути увагу пілота цивільного судна, після чого порушник був безпечно виведений за межі обмеженої зони.

Відео дня

У Білому домі поки що не прокоментували інцидент. Останніми тижнями NORAD уже повідомляло про кілька подібних випадків і закликає пілотів малої авіації ретельно перевіряти всі повідомлення перед зльотом у цьому районі.

Інші новини про гольф-клуб Трампа

Раніше УНІАН повідомляв, що біля гольф-клубу Трампа у вересні минулого року сталася стрілянина. "Я в безпеці і здоровий! Ніщо мене не зупинить. Я ніколи не здамся. Я завжди буду любити вас за те, що ви мене підтримуєте", - йшлося в заяві Трампа.

Крім того, ми розповідали, що американський лідер заробив сотні мільйонів на криптовалюті та гольф-клубах. Згідно з фінансовою звітністю, йдеться про суму приблизно в півмільярда доларів.

Вас також можуть зацікавити новини: