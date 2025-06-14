Гольф-клуби Трамп принесли йому щонайменше 217,7 млн доларів доходу.

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю подав свою першу декларацію про доходи з моменту вступу на президентську посаду. Згідно з фінансовою звітністю, він заробив понад 600 мільйонів доларів від криптовалюти, гольф-клубів і продажу всього - від Біблій до годинників зі своїм ім'ям.

Загалом, за підрахунками Reuters, Трамп повідомив про активи на суму щонайменше 1,6 мільярда доларів. Фінансова звітність не містила вказівки на період, однак можна припустити, що вона охоплює час до кінця грудня 2024 року, зазначає видання.

У звітах Трамп вказав 57,35 мільйона доларів від продажу токенів у сімейному крипто-стартапі World Liberty. Він також повідомив, що володіє 15,75 мільярдами токенів управління в цьому підприємстві.

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Крім того, три гольф-курорти Трампа - Jupiter, Doral і West Palm Beach - а також його приватний клуб у Mar-a-Lago принесли щонайменше 217,7 млн доларів доходу.

Також Трамп отримав 5 млн доларів у вигляді ліцензійних зборів від проєкту у В'єтнамі, 10 млн доларів у вигляді зборів за розробку проєкту в Індії та майже 16 млн доларів у вигляді ліцензійних зборів від проєкту в Дубаї.

Крім того, президент США отримав роялті від різних угод - 1,3 млн доларів від Біблії Грінвуда (на її вебсайті її описано як "єдину Біблію, офіційно схвалену Лі Грінвудом і президентом Трампом"); $2,8 млн від Trump Watches і $2,5 млн від Trump Sneakers and Fragrances.

Дональд Трамп - новини

Днями Дональд Трамп зробив чергову заяву щодо мирних переговорів Росії та України, заявивши, що "дуже розчарований" поведінкою не лише Російської Федерації, а й України. Водночас він упевнений, що його команді вдасться досягти припинення війни:

А під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом президент Сполучених Штатів порівняв війну з бійкою дітей на майданчику, закликаючи "дати їм побитися", перш ніж щось робити.

Також The Telegraph писав, що під час саміту НАТО в Гаазі взаємодія між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським буде обмежена через ризик публічної сварки.

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