З початку року понад 10 тис. нелегальних мігрантів прибули на Крит із Північної Африки. Це на 350% більше ніж торік.

Влада Греції оголосила тимчасову заборону на притулок для мігрантів із країн Північної Африки. Замість надання притулку їх одразу саджатимуть у нову в'язницю на Криті.

Як повідомляє BILD, про відповідне рішення оголосив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.

Видання зазначило, що з початку року понад 10 тис. нелегальних мігрантів прибули на Крит із Північної Африки через Середземне море. Це на 350% більше ніж минулого року.

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"Через різке зростання прибуттів нелегальних мігрантів морським шляхом із Північної Африки, особливо з Лівії на Крит, ми ухвалили важке, але необхідне рішення призупинити розгляд заявок на притулок для осіб, які прибувають морським шляхом із північноафриканських країн", - пояснив Міцотакіс.

Це означає, що їх вважатимуть нелегальними і відправлятимуть до в'язниці. Але на Криті поки що немає в'язниці для мігрантів, тому влада вирішила її побудувати. А, якщо знадобиться, то побудують навіть дві.

"Це рішення посилає однозначний сигнал злочинним мережам перевізників: Греція - не відкритий коридор... Нелегальні переправи не дають права на проживання", - наголосив Міцотакіс.

Видання зазначило, що більшість біженців відпливають із Лівії. Наразі країна перебуває у стані війни, де частину території контролює Халіфа Хафтар, якого підтримує Кремль і російські найманці.

Міцотакіс висловив готовність співпрацювати з офіційною лівійською владою, щоб зупинити хвилю мігрантів. При цьому він зазначив, що поодинці Греція не впорається з кризою, натякаючи на загальноєвропейське рішення.

"Нам також потрібна спільна європейська відповідь. Греція залишається прихильною справедливій та ефективній міграційній політиці, включно з легальними шляхами міграції, але ситуація, що виникла, вимагає негайних дій. І це відповідальність не тільки Греції, а й усієї Європи", - підкреслив він.

Мігранти у світі

У червні було названо країни, де найбільше мігрантів. На основі висновків Організації Об'єднаних Націй було встановлено, що кількість міжнародних мігрантів у всьому світі 2024 року сягнула 304 млн осіб - цей показник подвоївся з 1990 року.

Згідно з даними, станом на 2024 рік Катар мав найвищу у світі частку жителів, народжених за кордоном.

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