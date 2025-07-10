За словами розвідників, таким чином РФ хоче посіяти страх і хаос у Європі.

Росія наймає мігрантів з-поза меж Європейського Союзу для вчинення злочинів, поширення страху та підриву довіри до уряду. Про це заявила чеська розвідка (BIS) у щорічному звіті за 2024 рік, передає Politico.

За словами розвідників, РФ використовує Telegram для вербування потенційних агентів для здійснення злочинів, зокрема вони знімають на відео військові бази або логістичні центри військової допомоги, яка призначена для України. Крім того, ці агенти можуть вчиняти підпали.

У розвідці додали, що ці дії, крім їхньої основної мети збору інформації або завдання шкоди, також завдають психологічної шкоди.

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"Це включає послаблення згуртованості західних суспільств, поширення страху і невизначеності, підрив довіри громадськості до здатності держави захищати своїх громадян, а також посилення тиску з метою зменшення підтримки України в її обороні проти російської агресії", - йдеться у звіті чеської розвідки.

Зазвичай агенти не розуміють, що працюють на Росію, адже їх наймають через посередників, згідно з документом розвідки Чехії.

Діяльність російських агентів у Чехії та Україні

У Politico додали, що Чехія впродовж багатьох років зазнавала численних атак з боку російських розвідників. Зокрема у 2021 році країна вислала 18 російських дипломатів через вибух на складі у 2014 році, внаслідок чого загинуло дві людини в селі Врбетіце. Тоді було доведено, що за атакою стояла Росія.

Минулого місяця Чехія також засудила колумбійця, який відповідальний за невдалий підпал автобусного депо, до восьми років в'язниці. Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала тоді заявляв, що напад, ймовірно, організувала РФ.

Крім того, Москва поширює свій вплив через Російську православну церкву в Чехії, заявивши, що це установа, яка повністю лояльна до Кремля.

Також УНІАН повідомляв, що СБУ нещодавно затримала агентку РФ, яка хотіла підірвати популярний готель у Рівному. За словами правоохоронців, жінка на замовлення російських спецслужбістів залишила саморобний вибуховий пристрій в одному з номерів комплексу.

Зазначається, що для того, аби зафіксувати підрив, зловмисниця встановила в кімнаті мінікамеру з віддаленим доступом для російських окупантів.

"У подальшому рашисти планували дистанційно активувати СВП за допомогою дзвінка на телефон, яким було споряджено вибухівку", - додали в СБУ.

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