Греція почала будівництво 35-кілометрового сталевого паркану уздовж річки Мерич на кордоні з Туреччиною.

Грецька влада почала будувати додатковий 35-кілометровий сталевий паркан уздовж річки Мерич на кордоні з Туреччиною, щоб запобігти спробам перетину кордону з боку нелегальних мігрантів.

Як повідомляє Daily Sabah, багато нелегальних мігрантів з Близького Сходу, Азії чи Африки намагаються нелегально пробратися до Туреччини, щоб потім перетнути кордон із Грецією та потрапити до Європейського Союзу.

Додатковий 35-кілометровий сталевий паркан заввишки 5 метрів буде побудований між містами Дідімотейко і Суфлі, розташованими поблизу турецького кордону.

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Загальна вартість додаткових споруд і ремонту разом із новою огорожею сягне приблизно 100 мільйонів євро.

Раніше Греція вже побудувала дві сталеві огорожі на кордоні з Туреччиною, одна довжиною 12,5 кілометрів, а інша – 26,5 кілометрів.

Греція визнана одним із найпопулярніших напрямків для літнього відпочинку

Із десятки найбагатолюдніших пляжів цього літа два - у Греції.

Між тим, Греція охоче приймає мігрантів з України - ця країна вже прийняла близько 50 тисяч українських біженців.

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