Також стало відомо, які європейські пам'ятки збирають найбільше туристів.

Пляж Елафоніссі на грецькому острові Крит визнали найбільш переповненим пляжем Європи цього року.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного туристичним журналом The Thinking Traveller на основі тисяч відгуків на TripAdvisor.

Топ-10 найбільш переповнених пляжів Європи

1. Пляж Елафоніссі (Крит, Греція).

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2. Пляж Борнмут (Борнмут, Англія).

3. Затока Фігового дерева (Протарос, Кіпр).

4. Пляж Барселонета (Барселона, Іспанія).

5. Пляж Навагіо (Закінф, Греція).

6. Пляж Леванте (Аліканте, Іспанія).

7. Пляж Фістрал (Корнуолл, Англія).

8. Пляж Вулакомб (Девон, Англія).

9. Червоний пляж (Санторіні, Італія).

10. Лулворт Коув (Дорсет, Англія).

Також автори дослідження перерахували, які європейські пам'ятки збирають найбільше туристів цього року.

Топ-10 найбільш переповнених пам'яток Європи

1. Единбурзький замок (Единбург, Шотландія).

2. Букінгемський палац (Лондон, Англія).

3. Сіам Парк (Тенеріфе, Іспанія).

4. Гранд-канал (Венеція, Італія).

​5. ​​​​​​Римські лазні (Бат, Англія).

6. Тауер (Лондон, Англія).

7. Лувр (Париж, Франція).

8. Акрополь (Афіни, Греція).

9. Британський музей (Лондон, Англія).

10. Музей Орсе (Париж, Франція).

Туристам настійно рекомендують відмовитися від відвідування перерахованих вище локацій, принаймні, в топ-сезон. Замість цього їх закликають звернути увагу на менш розкручені місця.

Як раніше повідомляв УНІАН, хорватський Дубровник очолив список найбільш завантажених напрямків в Європі цього літа – на одного місцевого жителя в місті випадає 36 туристів.

Крім того, цього літа через підвищений ажіотаж на літній відпочинок в Європі туристи зіткнулися з цілою низкою проблем. Так, крім хаосу в аеропортах і зростання цін на перельоти та проживання, збільшення попиту призвело до того, що туристи можуть побачити і зробити на відпочинку менше, ніж їм хотілося б.

Не відлякує туристів від подорожей навіть екстремальна спека, що накрила Європу цього літа.

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