Софія Давиденко

Поки Україна закликає світ до економії дефіцитних ракет, Афіни влаштували "аукціон небаченої щедрості" на Близькому Сході.

Грецькі військові відзвітували про успішне знищення іранського дрона за допомогою зенітно-ракетного комплексу Patriot. Про це повідомляє Kathimerini з посиланням на неофіційний брифінг генерального штабу країни.

Як пишуть у виданні Defense Express, інцидент стався на тлі тривалих попереджень з боку України. Київ неодноразово сигналізував партнерам, що використання дефіцитних ракет вартістю в мільйони доларів для знищення дешевих дронів є економічно недоцільним.

Проте, як зазначає автор, у Греції "схоже так і не зрозуміли цю математику".

Згідно з наявними даними, подія відбулася вранці понеділка. Грецька батарея Patriot розгорнута на узбережжі Червоного моря в Саудівській Аравії в межах місії ELDYSA для захисту нафтопереробного заводу. Для перехоплення цілі, ймовірно, була використана ракета PAC-2 GEM-T.

Ситуація виглядає особливо резонансною з огляду на цифри:

"Вартість PAC-2 GEM-T коливається на рівні 4-6 мільйонів доларів. Нагадаємо, що вартість іранського Shahed-136 становить близько 70 тисяч доларів за одиницю", - пише ЗМІ.

Таким чином, за підрахунками, грецька армія витратила на збиття одного безпілотника у 57-86 разів більше коштів, ніж коштує сама ціль.

Як зазначається у публікації, саме через таку "шалену різницю" світ зараз гостро потребує дешевих українських дронів-перехоплювачів, які могли б замінити дорогі та дефіцитні західні ракети.

Американський зенітно-ракетний комплекс

Раніше УНІАН писав, що дві країни Європи хочуть відмовитись від Patriot. Все через те, що Вашингтон не може надати точні дати постачання.

"Наразі ми ведемо переговори зі Сполученими Штатами щодо всіх можливих варіантів, включаючи потенційне розірвання угоди", - сказав міністр оборон однієї з країн.

Вас також можуть зацікавити новини: