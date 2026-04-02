Дві країни Європи хочуть відмовитись від американських Patriot: у чому справа

Швейцарія розглядає можливість скасування замовлення на Patriot.

Швейцарія розглядає можливість скасування замовлення на американські ракетні системи Patriot. Як пише Reuters, уряд країни продовжуватиме утримувати платежі Сполученим Штатам за замовлення ракетних систем Patriot, доки Вашингтон не надасть обов'язкові дати поставки.

Міністр оборони Швейцарії Мартін Пфістер заявив, що країна все ще планує придбати систему, але не виключені інші варіанти. Міністерство оборони країни планує повідомити про наступні кроки щодо закупівлі системи Patriot до кінця червня.

"Наразі ми ведемо переговори зі Сполученими Штатами щодо всіх можливих варіантів, включаючи потенційне розірвання угоди", – сказав він.

Уряд заявив, що переніс платіж, пов’язаний із замовленням винищувача F-35A, на кінець березня 2026 року, щоб гарантувати, що закупівля літака не буде поставлена ​​під загрозу через рішення щодо системи Patriot.

Крім того, у Польщі також виникли занепокоєння щодо ЗРК Patriot, особливо на фоні питань з постачанням ракет до них з США. Тож тепер країна вивчає можливість закупівлі європейських SAMP/T для посилення свого ППО.

Як пише Defense Express, про це повідомив журналіст StrefaObrone Давід Камізела. Він зазначає, що почув про це з неофіційних джерел декілька тижнів тому.

"Ми розглядаємо "данський шлях", тобто вивчаємо можливість придбання систем SAMP-T NG для доповнення наших "Патріотів", - пише він.

Аналітики зауважують, що хоча наразі це виглядає лише як чутки, подібний розвиток подій цілком можливий, особливо враховуючи те, що США можуть використовувати постачання засобів ППО як інструмент для впливу в прийнятті рішень. Це також мало б позитивний ефект і для інших покупців SAMP/T NG, бо дало б можливість для нарощування обсягів виробництва.

Водночас для Польщі вже погодили обсяги європейських оборонних кредитів SAFE, тож потенційне придбання SAMP/T NG доведеться або фінансувати самостійно, або шукати інші джерела – а це може стати ще одною перепоною у диверсифікації систем ППО, зазначають аналітики.

США хочуть перекинути Patriot з Європи

ЗМІ писали, що США неофіційно попросили Польщу перекинути батарею Patriot на Близький Схід.

Водночас міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, коментуючи це повідомлення, зауважив, що батареї Patriot та їх озброєння використовуються для захисту польського повітряного простору та східного флангу НАТО, і переміщати їх ніхто не планує.

