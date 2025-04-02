На його думку, це призведе до значних наслідків.

Якщо Сполучені Штати Америки справді вторгнуться у Гренландію, Північноатлантичний Альянс припинить своє існування. Таке рішення дестабілізує глобальну безпеку та ізолює США.

Про це в колонці для 19FortyFive пише американський політолог, професор Пусанського національного університету в Південній Кореї, експерт із міжнародних відносин та питань Східної Азі Роберт Е. Келлі. На його думку, Америка майже напевно виграє війну за Гренландію, однак зіткнеться із катастрофічними побічними ефектами.

За всю історію НАТО лідер блоку не здійснював нападу на молодшого члена Альянсу, а стаття 5 передбачає колективний захист від позаблокових держав. Через це не відомо, як інші країни реагуватимуть на відкритий акт імперіалізму з боку свого союзника:

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"Якщо Гренландія і Данія вирішать воювати, чи допоможуть їм інші члени НАТО? Що станеться з американськими солдатами і цивільними особами в Європі, якщо США розпочнуть війну з кількома європейськими державами за європейську територію? Найімовірніший результат - НАТО просто розпадеться".

На думку Келлі, для європейських країн членство в Альянсі втратить сенс, якщо Штати не вважатимуть себе зобов'язаними поважати їхній суверенітет. Дональду Трампу та його політичному руху Make America Great Again може бути байдуже на розвал НАТО, однак в такому випадку їхня країна втратить усі права на базування в Європі:

"Європа після американо-данського конфлікту нахилилася б у виразно антиамериканському напрямку. Європа є величезним експортним ринком для американських товарів і послуг, і він буде втрачений".

Також професор вважає, що поглинання Гренландії фактично нормалізує російський імперіалізм в Україні та потенційну агресію Китаю проти Тайваню.

Зазіхання Трампа на Гренландію

Нагадаємо, президент США неодноразово висловлював бажання "приєднати" Гренландію до Сполучених Штатів. Трамп каже, що розглядає всі можливі варіанти для досягнення цієї мети, включно з військовими заходами. ​

Така ситуація спричинила напруженість у відносинах між Сполученими Штатами Америки, Гренландією та Данією. Там категорично відкидають претензії Трампа, наголошуючи на праві острова самостійно визначати своє майбутнє.

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