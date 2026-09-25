ГРУ влаштувало диверсію на підприємстві у Мюнхені, що постачає дрони для ЗСУ, - FAZ

Пожежу, що виникла, було швидко загашено, підозрюваних затримано.

У ніч на 3 вересня два запальні пристрої було кинуто з автомобіля на будівельний майданчик у східній частині Мюнхена. Майданчик розташований у безпосередній близькості від штаб-квартири технологічних та оборонних компаній Rohde & Schwarz і Helsing.

Такого висновку, за даними газети Frankfurter Allgemeine, дійшли німецькі слідчі.

Виробник безпілотників Helsing постачає техніку українським Збройним силам. Пожежу, що виникла, було швидко загашено, а другий запальний пристрій знешкоджено.

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Чоловіка та жінку, обоє громадяни Болгарії, було заарештовано як підозрюваних. Згідно з інформацією, отриманою FAZ від джерел у сфері безпеки, вважається, що вони належать до групи російської розвідки ГРУ, яка діє зі Словаччини.

Цих помічників було найнято після того, як країни-члени ЄС вислали сотні російських розвідників, переодягнених у дипломатів, після масштабного вторгнення Росії в Україну. Це зробило прямі операції штатних співробітників ГРУ в Європі складними або занадто ризикованими. Відтоді ГРУ вербує людей через сервіси обміну повідомленнями, такі як Telegram.

Ці люди не мають підготовки та зазвичай отримують певну суму грошей у криптовалюті. Вони можуть бути симпатиками Росії, дрібними злочинцями або навіть колишніми членами російських груп найманців. Часто це просто люди, які бажають бути завербованими заради швидкого заробітку.

Слідчі вважають, що за нападами в Лейпцигу та Мюнхені стоїть один і той самий виконавець - російська військова розвідка ГРУ. Вона вважається особливо ефективною зброєю в гібридній війні Москви проти західних демократій.

За даними газети, органи безпеки вважають її відповідальною за численні акти саботажу в Німеччині, Польщі, країнах Балтії та інших країнах ЄС.

"ГРУ професійно розвинула та створила мережу по всій Європі, яку вона використовує для здійснення дедалі більшої кількості нападів з початку цього року. Хоча окремі операції відрізняються, усі вони мають один спільний елемент: використання вибухівки, запалювальних пристроїв або зброї", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що мета диверсії полягає в тому, щоб порушити транспортні маршрути військових товарів до України, змусити Німеччину та інші європейські держави скоротити або припинити свою військову підтримку Києва.

У виданні також наголосили, що команди ГРУ формуються відповідно до місії та завдання. Якщо вибуховий пристрій має бути розгорнутий за допомогою безпілотника, команда повинна вирішити, скільки вибухівки потрібно. Вони також повинні визначити вантажопідйомність безпілотника для доставки вибухівки до цілі. Нарешті, вони повинні спланувати, як окремі компоненти будуть транспортовані до країни-цілі для атаки. Для цього ГРУ також покладається на допомогу інших розвідувальних служб, таких як ФСБ, або мереж, пов'язаних з нею.

Диверсія в Лейпцигу – що відомо

Як повідомляв УНІАН, Німеччина впевнена, що Росія несе відповідальність за атаку дронів на аеропорт Лейпцига у серпні. У зв’язку з цим російське консульство в Бонні вирішили закрити, а Берлін ініціює в Євросоюзі розширення санкцій проти РФ.

Також глава МВС Німеччини Олександер Добріндт зазначив, що Німеччина ухвалила рішення розірвати договір про "Російський дім" у Берліні, а також запровадити контроль за в’їздом російських громадян до країни та посилити тиск на "тіньовий флот". Він додав, що це була російська гібридна операція в Європі, за якою стоять державні гравці.

Вадефуль назвав це частиною агресивних гібридних дій Росії проти Європи. Він підкреслив, що дії Росії "вписуються в довгу низку спроб дестабілізації, дезінформації, погроз, саботажу та агресії, спрямованих проти Європи".

Крім того, Німеччина ухвалила рішення про розширення списку осіб, які перебувають під наглядом у зв’язку з гібридними загрозами. Також Берлін запропонує в ЄС нові санкційні списки росіян, причетних до гібридних атак.

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