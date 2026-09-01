Німеччина прямо звинуватила Росію в організації атаки дронів на аеропорт Лейпцига

Берлін ініціює в Євросоюзі розширення санкцій проти РФ, а російського посла викликали до МЗС Німеччини.

Німеччина впевнена, що Росія несе відповідальність за атаку дронів на аеропорт Лейпцига. У зв’язку з цим російське консульство в Бонні буде закрито до 18 вересня, а Берлін ініціює в Євросоюзі розширення санкцій проти РФ, заявили глава МВС Німеччини Олександер Добріндт і глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль на спільній пресконференції.

"Ми дійшли висновку, що Росія несе відповідальність за гібридну атаку в Лейпцигу. Засоби, використані для вчинення акту "саботажу в Лейпцигу", відомі з інших гібридних операцій, що проводяться Росією, та її війни проти України. Спроба нападу на аеропорт Лейпцига 4 серпня відповідає сформованій схемі російських гібридних операцій у Європі. Уряд Німеччини, отже, доходить висновку, що Росія несе відповідальність за гібридну атаку в Лейпцигу 4 серпня", – сказав Добріндт.

Також глава МВС Німеччини зазначив, що Німеччина ухвалила рішення розірвати договір про "Російський дім" у Берліні, а також запровадити контроль за в’їздом російських громадян до країни та посилити тиск на "тіньовий флот". Він додав, що це була російська гібридна операція в Європі, за якою стоять державні гравці.

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Вадефуль назвав це частиною агресивних гібридних дій Росії проти Європи. Він підкреслив, що дії Росії "вписуються в довгу низку спроб дестабілізації, дезінформації, погроз, саботажу та агресії, спрямованих проти Європи".

Крім того, Німеччина ухвалила рішення про розширення списку осіб, які перебувають під наглядом у зв’язку з гібридними загрозами. Також Берлін запропонує в ЄС нові санкційні списки росіян, причетних до гібридних атак.

Під час пресконференції також було оголошено, що російського посла викликали до МЗС Німеччини.

Атака дрона на аеропорт Лейпцига – що відомо

Нагадаємо, що 4 серпня в аеропорту Лейпцига поруч з українським літаком Ан-124 "Руслан" виявили безпілотник, що впав. Фахівці ідентифікували вантаж дрона як вибухівку.

За даними BILD, дрон впав у тій частині аеропорту, де перебували чотири українські літаки. Також у виданні нагадали, що аеропорт Лейпцига є важливим транспортним вузлом для повітряних вантажних перевезень, орієнтованих на Україну.

Незабаром німецькі чиновники спростували інформацію про те, що безпілотник із вибухівкою було виявлено поблизу вантажного літака, який нібито перевозив боєприпаси для України. За їхніми словами, на борту літака не було ані зброї, ані боєприпасів.

Німецькі чиновники розповіли The Telegraph, що цей дрон збив водій автобуса. Водій автобуса помітив безпілотник, коли той пролітав неподалік від українського літака, після чого зумів збити його. Дрон впав на землю.

The Wall Street Journal повідомляло, що американська розвідка пов’язує дрон, що впав, із Росією. Про це журналістам розповіли американські чиновники, обізнані з розвідувальними оцінками інциденту.

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