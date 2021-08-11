Раніше розслідування підтвердило звинувачення, висунуті проти Ендрю Куомо 11 жінками.

Губернатор Нью-Йорку Ендрю Куомо у вівторок подав у відставку після того, як розслідування підтвердило звинувачення в сексуальних домаганнях, висунуті проти нього 11 жінками.

Як повідомляє "Голос Америки", демократ Куомо займав пост губернатора четвертого за чисельністю населення штату США з 2011 року.

У 20-хвилинному телезверненні Куомо знову заявив, що не робив нічого поганого, але сказав, що приймає на себе "повну відповідальність" за образу, заподіяну жінкам його невдалими спробами проявити ніжність або пожартувати.

За словами Куомо, він прийшов до висновку, що рішення оскаржувати звинувачення, залишаючись на посаді, паралізувало б роботу уряду штату і обійшлося б платникам податків в мільйони доларів.

Читайте такожДівчина Протасевича дала інтерв'ю білоруському держканалу"Я думаю, враховуючи обставини, найкраще, що я можу зараз зробити, щоб допомогти, – це відійти в сторону і дозволити уряду повернутися до урядових справ. Отже, саме це я і зроблю", – сказав він, додавши, що його відставка набуде чинності через 14 днів.

Відповідно до конституції штату, до кінця терміну повноважень Куомо, який закінчується в грудні 2022 року, обов'язки губернатора виконуватиме віце-губернатор Кеті Хочул, демократ із західного Нью-Йорка. Вона стане першою жінкою, яка зайняла цей пост.

63-річний Куомо обирався губернатором тричі, як і його покійний батько Маріо Куомо. Раніше він служив міністром житлового будівництва та міського розвитку США з 1997 по 2001 рік при колишньому президенті Біллі Клінтоні.

Губернатора Нью-Йорка звинуватили в домаганнях

Раніше екс-чиновниця Ліндсі Бойлен заявила, що в період з 2016 по 2018 рік Куомо робив неоднозначно коментарі в її бік, пропонував зіграти в покер на роздягання, міг несподівано поцілувати її або доторкнутися до нижньої частини його спини або ніг.

Потім зі звинуваченнями виступила інша колишня помічниця Куомо-25-річна Шарлотт Беннетт. Жінка розповіла, що той демонстрував до неї неприхований сексуальний інтерес.

Пізніше розслідування підтвердило, що він сексуально домагався кількох жінок.

Автор: Тамара Отовська