Бойовики в буквальному сенсі прикриваються дітьми, щоб захиститися від ударів у відповідь з боку Ізраїлю.

Бойовики ХАМАС навмисно запускають свої саморобні ракети з території шкіл, там же розміщують склади з ракетами. Про це заявив військовий оглядач німецького видання Bild Юліан Рьопке.

Зокрема Рьопке наводить супутникові фото, які, за його словами, свідчать про подібну практику в місті Газа. Він зазначив, що бойовики так чинять навмисне, щоб ускладнити для Ізраїлю нанесення ударів у відповідь по місцях пусків.

"У низці випадків склад з ракетами обладнають в шкільному підвалі. Його з'єднують з системою підземних тунелів", – пише видання.

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Також Рьопке стверджує, що останнім часом у бойовиків ХАМАС з'явилися більш досконалі ракети з боєголовками радянського та іранського виробництва, здатні дістати до Тель-Авіва, Єрусалиму і Хайфи.

Війна Ізраїлю проти ХАМАС - останні новини

Як писав УНІАН, згідно з останніми даними, у полоні у бойовиків ХАМАС знаходиться близько 200 заручників, які були захоплені під час масштабного нападу на Ізраїль 7 жовтня. Серед заручників багато людей похилого віку, жінок і дітей, кажуть ізраїльські військові.

На цьому тлі ізраїльська армія продовжує готуватися до проведення наземної операції в Секторі Газа. Президент США Джо Байден зазначив, що Ізраїль повинен знищити угруповання ХАМАС, але повноцінна окупація Гази, на його думку, була б помилкою.

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