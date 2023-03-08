Нідерландський пивоварний концерн Heineken визнав, що продовжує інвестувати в Росію, незважаючи на свої обіцянки вийти з ринку.
Компанія підтвердила в заяві, що продовжила продаж товарів. За минулий рік вона представила на російському ринку аж 61 новий продукт. Це було зроблено у рекордні терміни, а інвестиції збільшили продажі цього пива та безалкогольних напоїв у Росії на 720 тис. гектолітри.
Як пише Rzeczpospolita, ситуація викликала сильну полеміку в Нідерландах. Інтернет-користувачів обурило те, що компанія досі заробляє гроші в країні, яка відповідальна за криваві злочини в Україні.
"Важливо продовжувати обмежену діяльність протягом перехідного періоду, оскільки ми прагнемо передати наш бізнес новому власнику в повній відповідності з міжнародними та місцевими правилами", — пояснили у компанії свої дії.
Вони стверджують, що "змушені продовжувати працювати", оскільки несуть відповідальність за працівників, а збитковий бізнес ніхто не захоче купити.
"Ми розуміємо, що це породило двозначність і сумніви щодо нашої обіцянки покинути Росію. Ми приносимо вибачення за це", – додали в Heineken, підкресливши, що зараз головна мета – "відповідально і якомога швидше покинути Росію".
Вихід виробників пива з Росії
Як повідомляв УНІАН, концерн Heineken обіцяв призупинити реалізацію пива під брендом Heineken в Росії ще майже рік тому.
Тоді ж данський пивоварний концерн Carlsberg Group також вирішив припинити виробництво пива під брендом Carlsberg в Росії. Він одразу оголосив про припинення інвестицій в Росію і зупинці експортних відвантажень на адресу російської "дочки" — пивоварної компанії "Балтика".
Вже у квітні компанія Anheuser-Busch InBev, яка є одним із найбільших у світі виробників пива, оголосила, що продасть свою частку в російській AB InBev Efes.