Пивоварна корпорація Anheuser-Busch InBev вирішила продати свою частку у російській AB InBev Efes. При цьому вона почне експортувати до ЄС українське пиво.

Компанія Anheuser-Busch InBev, яка є одним із найбільших у світі виробників пива, сьогодні оголосила, що продасть свою частку в російській AB InBev Efes.

Як повідомляється в прес-релізі, переговори щодо придбання цієї частки компанія веде зі своїм партнером Turkish Brewer Anadolu Efes.

Частиною угоди стане вимога AB InBev щодо припинення ліцензії на виробництво та продаж пива Bud у Росії.

В результаті AB InBev припинить інвестиції в AB InBev Efes і повідомить про списання активів у розмірі 1,1 мільярда доларів США у рамках оголошення фінансових результатів за перший квартал.

Компанія AB InBev Efes має в Росії 11 заводів. Вони виготовляють пиво під брендами Bud, "Клинское", "Белый медведь", "Сибирская корона", Velkopopovicky Kozel, а також імпортує пиво Corona Extra, Hougaarden, Leffe, Spaten.

У компанії також додали, що продовжують підтримувати своїх співробітників, їхні родини в Україні, а також надавати гуманітарну допомогу.

AB InBev також продаватиме пиво під брендом "Чернігівське" у багатьох країнах, включаючи Велику Британію, Німеччину, Бельгію, Францію, Нідерланди, Данію, Австрію, Польщу, Італію, Колумбію та Бразилію. "Весь прибуток від продажу "Чернігівського" піде на гуманітарну допомогу Україні", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, нідерландський пивоварний концерн Heineken призупиняє виробництво і реалізацію пива під брендом Heineken в Росії. При цьому всі заводи, операційні та комерційні підрозділи компанії на території країни продовжать працювати в штатному режимі.

Окрім цього, данський пивоварний концерн Carlsberg Group також припиняє виробництво пива під брендом Carlsberg в Росії. Раніше концерн оголосив про припинення інвестицій в Росію і зупинці експортних відвантажень на адресу російської "дочки" — пивоварної компанії "Балтика".

Вас також можуть зацікавити новини: