Heineken призупинить виробництво та реалізацію пива під брендом Heineken в Росії.

Нідерландський пивоварний концерн Heineken призупиняє виробництво і реалізацію пива під брендом Heineken в Росії.

Проте всі заводи продовжать роботу. Про це йдеться в повідомленні компанії, повідомляє ТАСС.

"Heineken призупинить виробництво і реалізацію пива під брендом Heineken в Росії. При цьому всі заводи, операційні та комерційні підрозділи компанії на території країни продовжать працювати в штатному режимі, зберігаючи широкий портфель брендів пива і сидрів", — йдеться в повідомленні концерну.

Раніше Heineken призупинив експорт пива в Росію. Комі того, Heineken відмовився від отримання фінансової вигоди від операційної діяльності свого російського підрозділу.

Війна проти України: