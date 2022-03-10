Раніше концерн оголосив про припинення інвестицій в Росію / Ілюстрація REUTERS
Данський пивоварний концерн Carlsberg Group припиняє виробництво пива під брендом Carlsberg в Росії.
Про це йдеться в повідомленні на сайті компанії.
"Ми володіємо пивоварною компанією "Балтика" з 2000 року і є мажоритарним власником з 2008 року. Однак бізнес не може існувати у звичному режимі", - йдеться в повідомленні компанії.
Також концерн відмовився від реклами на російському ринку.
Раніше концерн оголосив про припинення інвестицій в Росію і зупинці експортних відвантажень на адресу російської "дочки" — пивоварної компанії "Балтика". У 2021 році на Росію та Україну припало приблизно 13% виручки компанії.
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