У КНР заявляють, що "не підливають масла у вогонь".

Міністр закордонних справ Китаю Ван І запевняє, що вони не постачають зброю Російській Федерації.

17 лютого він зустрівся з главою українського МЗС Дмитром Кулебою в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки. Китай сподівається, що відносини між країнами продовжать приносити користь двом народам, йдеться в заяві Міністерства закордонних справ КНР.

"Ван І докладно зупинився на принциповій позиції Китаю з українського питання, підкресливши, що Китай дотримується політичного врегулювання питань "гарячих точок", наполегливо переконує в необхідності миру і сприяє переговорам, не підливає масла у вогонь, не користується можливістю отримати вигоду і не продає смертоносну зброю в зони конфлікту або сторонам конфлікту", - відзначили в китайському МЗС.

Китай звинувачують у продажу зброї Росії: що відомо

Нагадаємо, восени Пентагон повідомив, що з березня 2022-го по 2023 рік китайські фірми експортували в Росію БПЛА і компоненти до них на суму понад 12 мільйонів доларів.

Також у Сполучених Штатах Америки вважають, що Китай масово продавав країні-агресору стрілецьку зброю і товари подвійного призначення.

Нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація про те, що в новий пакет європейських санкцій можуть увійти обмеження щодо китайських компаній, які підтримують агресію РФ.

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