За його словами, син звик бути загальним улюбленцем.

Американський мільярдер Ілон Маск почав підтримувати Республіканську партію не через політичні переконання, а через образу на адміністрацію президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена.

Про це в інтерв'ю російському пропагандистському RT розповів батько мільядера Еррол Маск, передає The Times. За його словами, раніше син майже завжди віддавав свій голос за Демократичну партію, однак все змінилося після перемоги Байдена на виборах.

У 2021 році Білий дім не запросив представників Tesla на підписання президентом указу, який встановив цілі уряду щодо викидів вуглецю. За словами Маска, його сина це роздратувало:

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"Те, що його не запросили до Білого дому, приголомшило його. Він не міг цього зрозуміти. Він завжди був загальним улюбленцем, а тут йому кажуть, що він не підходить для роботи в Білому домі. Він тоді почав робити заяви, що президент - божевільний".

На питання, чи дратувала його сина "олігархія і жахливі речі, які робили демократи", той відповів заперечно."Ні, він просто був абсолютно спантеличений [насмішкою]. Він не є політично проникливою людиною".

За словами чоловіка, після зміни риторики на Маска обрушилася "лавина ненависті" у Twitter, тому він вирішив купити цю соціальну мережу і зупинити "озброєння користувачів проти Tesla".

Як Маск підтримував Трампа на виборах

Нагадаємо, мільярдер активно підтримував Дональда Трампа під час президентської кампанії 2024 року, використовуючи як фінансові ресурси, так і свій вплив у медіа та політиці.

Він став одним із найбільших донорів виборчого циклу, пожертвувавши понад 250 мільйонів доларів на підтримку Трампа. Основна частина цих коштів була спрямована до America PAC, політичного комітету, який Маск сам і створив.

Після перемоги Трампа Маск був призначений на чільну посаду в новоствореному Департаменті ефективності уряду США (DOGE), який має на меті оптимізувати державні витрати та зменшити бюрократію.

На цій посаді він зазнав значної критики з боку співробітників Білого дому та громадськості через свою поведінку та дії. Критики висловлювали занепокоєння щодо можливих конфліктів інтересів, оскільки компанії Маска, такі як SpaceX та Neuralink, мають контракти з федеральним урядом.

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