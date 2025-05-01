Рада директорів Tesla шукає нового гендиректора, який змінить Маска, - WSJ

Наразі невідомо, чи повністю проінформовано самого Маска про початок таких пошуків.

Рада директорів компанії Tesla розпочала пошук генерального директора, який змінить Ілона Маска, пише The Wall Street Journal.

Близько місяця тому, коли акції Tesla впали на 3,38%, а активність Ілона Маска у політичній сфері викликала все більше занепокоєння, рада директорів компанії почала серйозно розглядати варіанти його можливого наступника.

Обізнані джерела розповіли, що рада звернулась до кількох рекрутингових агентств, щоб ті допомогли сформувати офіційний процес пошуку нового генерального директора.

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У компанії наростала напруга: продажі й прибутки знижувались, а сам Маск значну частину часу проводив у Вашингтоні. У цей період рада провела з ним зустріч, під час якої члени наголосили на необхідності повернення до активнішої участі в управлінні компанією.

Як розповідають джерела, рада прямо заявила Маску, що він має більше уваги приділяти Tesla, і що це слід озвучити публічно. Маск не заперечував.

Після того, як компанія повідомила про зниження квартального прибутку на 71%, Маск заявив інвесторам про свій намір зосередитися на роботі в Tesla:

"Починаючи з наступного місяця, я буду присвячувати Tesla набагато більше свого часу", – сказав він під час телефонної конференції.

Тим часом, за словами джерел, рада вже зосередила пошук на одній з провідних фірм. Наразі неясно, на якому етапі перебуває процес та чи вплинуло публічне зобов’язання Маска на плани ради. Також невідомо, чи був Маск повністю обізнаний про ці пошуки. На прохання про коментар він не відповів.

Під час засідання уряду в середу президент Дональд Трамп висловив подяку Маску за його участь в державних справах:

"Ви знаєте, що вас запрошують залишатися скільки завгодно", - сказав Трамп. "Гадаю, він хоче повернутися додому до своїх машин".

Будь-яка зміна у керівництві означатиме переломний момент для Tesla. Маск, який очолює компанію майже два десятиліття, з 2018 року вже не є головою ради, однак продовжує активно впливати на всі напрями бізнесу.

Рада, до складу якої входять вісім осіб, включно з Джей Бі Штраубелем — співзасновником компанії — шукала незалежного директора. Деякі з них зустрічалися з ключовими інвесторами, щоб заспокоїти їх і підтвердити, що ситуація під контролем.

Перехід Маска до політичної діяльності припав на складний для Tesla період. У 2024 році компанія вперше за понад десять років зафіксувала зниження річного обсягу продажів електрокарів. Зниження цін призвело до падіння прибутку, а модель Cybertruck, що вже отримала славу через свій нестандартний вигляд, стала об'єктом сатири в американських телешоу.

Близькість Маска до Трампа негативно вплинула на сприйняття бренду серед частини споживачів. Ситуацію ускладнили президентські тарифи, які вплинули як на китайський ринок — один з ключових для Tesla — так і на постачальницькі ланцюги з Мексики та Канади.

Коментуючи цю проблему, Маск зазначив:

"Я продовжуватиму виступати за нижчі тарифи, а не за вищі, але це все, що я можу зробити".

Він додав, що остаточне рішення — за президентом.

Після перемоги Трампа на виборах минулого року акції Tesla спершу стрімко зросли, досягнувши рекордної капіталізації в $1,5 трильйона в грудні. Проте відтоді вони впали до приблизно $900 мільярдів.

Робота Маска в DOGE: останні новини

Як повідомляв УНІАН, 22 квітня Маск заявляв, що з травня планує зосередиться на Tesla, оскільки компанія зіткнулася з падінням продажів на 20% і прибутку на 71% у першому кварталі 2025 року. Він сказав, що надалі витрачатиме лише "день-два на урядові справи" з DOGE. Він прямо не уточнив, чи вплинула його урядова діяльність на бізнес, але визнав: "Був певний удар за час, який я провів в уряді".

Також видання The Washington Post повідомляло, мільярдер не хоче продовжувати працювати главою DOGE, оскільки йому набридло терпіти неприємні й неетичні, на його думку, "нападки з боку лівих політичних сил".

Сам Трамп заявляв, що робота мільярдера у Департамент ефективності уряду добігає кінця. Він охарактеризував Маска як "фантастичного і патріота" і сказав, що хотів би, аби Маск залишався у команді "якомога довше", хоча визнав, що з часом генеральному директору Tesla і SpaceX доведеться повернутися до свого бізнесу на постійній основі.

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