Ілон Маск почав активно втручатися у внутрішні справи різних європейських країн і Великої Британії.

Мільярдер і союзник обраного президента США Дональда Трампа Ілон Маск становить загрозу європейській демократії, використовуючи свою соціальну мережу X (Twitter) для очорнення неугодних йому політиків і просування ультраправих поглядів, вважають журналісти Financial Times.

Повідомляється, що водночас гендиректор Meta (Facebook, Instagram) Марк Цукерберг ставить "свободу слова" вище незалежної перевірки фактів на своїх платформах. ЗМІ пише, що європейські лідери тепер можуть побоюватися, що якщо вступлять у конфлікт з американськими мільярдерами, намагаючись "захистити свої демократії", то можуть зіткнутися з відплатою з боку Білого дому.

Через багатство і охоплення в соціальній мережі X (Twitter), у Маска є влада, яка посилюється близькістю до Трампа. Він нещодавно підтримав ультраправу партію AfD, напередодні виборів у Німеччині, і безпідставно звинуватив прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера в "співучасті в масових зґвалтуваннях" - маючи на увазі скандал десятирічної давнини з бандами, які займалися зґвалтуваннями дітей, йдеться в матеріалі.

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Проте Цукерберг, зі свого боку, поки що не використовує свої платформи для пропаганди власних або екстремістських поглядів, але вже зараз це має вигляд невдалої спроби заручитися прихильністю Трампа після минулих інцидентів, зазначають журналісти. Крім того, що бос Meta явно приєднався до ідеї Маска про "свободу слова", він заявив, що співпрацюватиме з майбутнім президентом, щоб протистояти "інституціоналізованій цензурі" онлайн-платформ у Європі.

Як заявляє видання, демократичні лідери в Європі та інших країнах повинні уникати панічної реакції, яка грає Маску на руку. Тим паче, що в коаліції прихильників Трампа "намітилися розколи", які послаблять вплив Маска і зменшать ризики для політиків, які намагаються його стримати.

"Європейські лідери мають ясно дати зрозуміти, що існують правила, за якими мають грати мережі Маска і Цукерберга. Закон ЄС про цифрові послуги і Закон Великої Британії про безпеку в Інтернеті загрожують великим онлайн-платформам, які не в змозі присікти незаконний контент, включно з формами дезінформації, великими штрафами", - пише FT.

Інші "гострі" заяви Маска

Раніше УНІАН повідомляв, що Ілон Маск зробив ще один випад у бік Зеленського, назвавши його "чемпіоном усіх часів" з пограбувань. Він сказав так через надання Україні нового пакета допомоги.

"175 мільярдів виявилося недостатньо", - зазначив Маск.

Крім того, Ілон Маск дозволив собі назвати прем'єр-міністра Канади "дівчинкою"."Дівчинко, ти більше не губернатор Канади, тому не важливо, що ти говориш", - заявив він. Мільярдер зробив це у відповідь на заяву Джастіна Трюдо про те, що немає жодного шансу, що Канада стане частиною США.

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