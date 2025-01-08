Розбірки за Канаду: Маск назвав Трюдо 'дівчинкою', ведучий Fox News заговорив про 'вторгнення'

Водночас риторику Трампа щодо "приєднання" Канади до США підтримав ведучий Fox News.

Мільярдер, власник Tesla та X Ілон Маск втрутився у дискусії, спровокованої заявами Дональда Трампа про "приєднання" Канади до складу США.

Прем'єр Канади Джастін Трюдо напередододні написав в X, що немає жодного шансу, що Канада стане частиною Сполучених Штатів.

"Жителі обох наших країн виграють від того, що ми є найбільшими торговими партнерами та партнерами безпеки один одного", - написав прем'єр-міністр.

Натомість соратник Трампа Ілон Маск відповів на цю заяву різко, назвавши Трюдо "дівчинкою" та поставивши під сумнів його легітимність:

"Дівчинко, ти більше не губернатор Канади, тож не важливо, що ти говориш".

Водночас запальну риторику команди Трампа підтримав журналіст, ведучий Fox News Джессі Воттерс.

"Канада, той факт, що вони не хочуть, щоб ми їх захопили, викликає в мене бажання вторгнутися. Я хочу вгамувати свою імперіалістичну жагу", – заявив він в етері новинної програми.

Заяви Трампа про Канаду

Нагадаємо, що обраний американський президент та його оточення відзначилися низкою заяв про бажанння приєднати до США інші території.

Трамп казав, що Канада може стати 51-м американським штатом, називаючи прем'єра Трюдо її губернатором. Він обіцяє країні захист та зниження податків.

Крім того, політик казав, що бажає взяти під контроль Гренландію та Панамський канал.

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