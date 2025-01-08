Він закликав чинну американську адміністрацію вжити термінових заходів, "щоб захистити Америку від Ілона Маска".

Біограф американського мільярдера Ілона Маска Сет Абрамсон заявив, що власник компанії Space X глибоко хворий і може зʼїхати з глузду.

"Я небезпідставно вважаю, що Ілон Маск може з'їхати з глузду. Я біограф Маска, який відстежував його поведінку в Інтернеті протягом останніх двох років, і, враховуючи, що він визнав наявність психічних захворювань, вживання важких наркотиків і сильного стресу, тепер є підстави побоюватися, що він глибоко хворий", – написав він у соцмережі Х.

За словами Абрамсона, якби Маск не володів багатьма важливими для цивілізації галузями, ситуація не викликала б занепокоєння. Але "той факт, що він є наступним президентом, означає, що його божевілля і зростаюче підбурювання до насильства ставлять під загрозу всіх нас".

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Він також закликав чинну американську адміністрацію вжити термінових заходів, "щоб захистити Америку від Ілона Маска". Зокрема, він пропонує розірвати усі контракти з мільярдером, подати позови на блокування його ініціативи DOGE, а також розпочати нові розслідування.

"Якщо не буде вжито жодних заходів – а я підозрюю, що жодних заходів не буде вжито – те, що ця людина в своєму зростаючому божевіллі зробить з Америкою на посаді президента в найближчі роки, ляже на голови не тільки його самого і тих, хто його підтримує або дає йому можливість, але й тих, хто проігнорував нагальні, обґрунтовані попередження, подібні до цього", – заявив Абрамсон.

Варто зазначити, що Дональд Трамп уже скаржиться на постійну присутність мільярдера поруч своєму оточенню, про що заявила журналістка New York Times Меггі Габерман. Маск уже втрутився в політичні баталії, хоча Трамп ще не вступив на посаду, а демократи навіть почали називати його "президентом Маском".

Ілон Маск - останні новини

Уже кілька країн Європи заявили про те, що американський мільярдер Ілон Маск намагається втручатися у їхні внутрішньополітичні процеси. Зокрема, в Німеччині його звинуватили у спробі втрутитися у вибори після того як Маск закликав підтримати партію AfD.

Невдовзі після цього Маск запропонував "визволити народ Британії від їхнього тиранічного уряду". Крім того, Маск хоче відправити у в'язницю британського прем'єра Кіра Стармера.

У Британії високопоставлені політики з трьох найбільших партій закликали союзників Трампа "переосмислити" втручання Маска у політичний процес у США.

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