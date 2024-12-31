Американський мільярдер Ілон Маск назвав президента України Володимира Зеленського "чемпіоном усіх часів" із пограбувань.

Відповідний коментар залишили під дописом генерального директора IBC Group Маріо Навфала, який прокоментував в X надання Україні нового американського пакету допомогу вартістю 2,5 мільярди доларів:

"175 мільярдів виявилося недостатньо. Цей останній пакет допомоги спрямований на поповнення американських запасів та фінансування майбутніх контрактів. Тим часом Трамп готується визначити пріоритети Америки, обіцяючи швидке вирішення цієї нескінченної хвилі витрат".

Один з коментаторів написав, що український лідер "здійснив одну з найбільших грошових крадіжок усіх часів". Маск відповів йому так: "Чемпіон усіх часів".

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