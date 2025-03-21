Мільярдер розлютився, коли хтось із Пентагону поскаржився на нього журналістам.

Скандальний мільярдер Ілон Маск почав відкрито погрожувати співробітникам Пентагону, які, ймовірно, злили журналістам інформацію про його залученість до секретних брифінгів Білого дому.

Днями газета The New York Times опублікувала матеріал, в якому із посиланням на власні джерела в Пентагоні повідомила, що Ілон Маск мав взяти участь в закритому брифінгу, на якому керівництво США поінформують про можливу стратегію Америки у потенційній війні з Китаєм.

Оскільки Ілон Маск не є повноцінним держслужбовцем і його формально-правовий статус приблизно відповідає статусу радника, допуск мільярдера на такий брифінг викликає неабияке занепокоєння, писала газета. Особливо зважаючи на те, що Маск керує великим бізнесом, який має власні комерційні інтереси і в США, і в Китаї.

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"Військові плани Пентагону … є одними з найбільш ретельно охоронюваних військових секретів. Якби інша країна дізналася, як Сполучені Штати планують вести війну проти них, вона могла б зміцнити свою оборону та усунути свої слабкі сторони, що зменшило ймовірність успіху цих планів", – пише NYT.

Після публікації матеріалу президент США Дональд Трамп зарперечив, що брифінг був присвячений темі Китаю.

"Китай навіть не згадуватимуть і не обговорюватимуть. Як це ганебно, що дискредитовані ЗМІ можуть вигадувати таку брехню. У будь-якому випадку, історія абсолютно не відповідає дійсності", — написав Трамп у дописі на своїй платформі Truth Social.

Потім цей коментар Трампа у себе на платформі X перепостив і сам Маск. При цьому він додав, що "з нетерпінням чекає судового переслідування тих у Пентагоні, хто зливає злісно неправдиву інформацію NYT".

"Їх знайдуть", — попередив технологічний мільярдер.

Останні скандали довкола Маска

Як писав УНІАН, Ілон Маск, який взяв на себе роль головного з питань скорочення урядових витрат в США, скасував фінансування групи, яка рятує викрадених Росією українських дітей. Експерти шукали зниклих за допомогою відкритих даних і зрештою допомагали повернути їх із російської неволі.

Також ми розповідали, як нещодавно Маск звинуватив Україну у причетності до масштабної кібератаки на соцмережу Х. Хоча відповідальність за неї вже взяло на себе пропалестинське хакерське угруповання, усе одно Маск знайшов український "слід". Після цього американський конгресмен Джек Кімбл написав у соцмережі, що Маск не має козирів у боротьбі з українськими хакерами і має піти їм на поступки.

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