6 січня сотні прихильників Трампа увірвалися в будівлю Капітолію в той час, коли там проходило спеціальне засідання Конгресу з питання підрахунку і затвердження голосів колегії виборців.

Чинний президент США Дональд Трамп хотів приєднатися до натовпу своїх прихильників, які вирушили на штурм будівлі Капітолія у Вашингтоні. Але останньої миті його відмовили.

Про це пише Reuters з посиланням на поінформовані джерела.

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Американський глава сказав своїм помічникам напередодні мітингу, що він планує супроводжувати людей, аби продемонструвати свій гнів Конгресу під час затвердження результатів виборів.

Проте Трампа попередили, що агенти Секретної служби США не зможуть гарантувати йому безпеку, якщо той таки на це зважиться. Після чого Трамп заспокоївся і дивився трансляцію штурму по телебаченню в Білому домі.

Сам американський глава, зазначають журналісти, досі лютує і звинувачує демократів у нібито фальсифікації виборів. Ще його розізлила позиція окремих республіканців, які на тлі інавгурації Байдена його покинули.

Штурм Капітолію в США

6 січня у Вашингтоні сотні прихильників президента США Дональда Трампа увірвалися в будівлю Капітолію в той час, коли там проходило спеціальне спільне засідання обох палат Конгресу з питання підрахунку і затвердження голосів колегії вибірників на виборах президента і віце-президента США.

Після кількох годин заворушень поліція звільнила будівлю Капітолію від протестувальників. Спецзасідання відновилося, і конгресмени затвердили перемогу на виборах президента кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

7 січня обидві палати Конгресу США завершили підрахунок голосів колегії вибірників і затвердили перемогу Байдена на виборах президента. Своєю чергою, Трамп пообіцяв упорядковану передачу влади Байдену.

Інавгурація Байдена запланована на 20 січня.

Демократична партія США після інавгурації Байдена контролюватиме обидві палати Конгресу.

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Автор: Яна Ставська