На погрози відреагували у французькому МЗС.

У Росії продовжують розкидатися погрозами на адресу західних країн. Днями прес-секретар російського посольства у Франції Олександр Макогонов пригрозив бити по французьких інструкторах у разі їх відправки в Україну, пише BFMTV.

"Якщо ви надішлете своїх солдатів, своїх фахівців, своїх інструкторів на українську землю, щоб навчити українських солдатів краще вицілювати і вбивати росіян, вони, природно, стануть законною ціллю", – видав Макогонов.

На цю заяву представника російського посольства вже відреагували в Парижі. Заступник спікера Міністерства закордонних справ Франції Крістоф Лемуан наголосив, що "це обурливі висловлювання, які не залишаться без відповіді".

Відео дня

Він зауважив, що відповідь для Росії все ще обговорюється.

Погрози Росії західним інструкторам

Однією заявою Макогонова російські залякування не обмежилися. Напередодні схожими словами відзначилися в Кремлі.

Так, прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна – Дмитро Пєсков – видав, що іноземні інструктори, які приїжджатимуть до України для тренування українських військових "не матимуть імунітету" від російських ударів.

"Будь-які інструктори, які тренують війська київського режиму, не мають жодного імунітету", – заявив Пєсков.

Вас також можуть зацікавити новини: