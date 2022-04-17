А принц Гаррі запевнив, що "світ єднається" з Україною.

Засновник спортивних змагань для ветеранів бойових дій - "Ігор Нескорених" - принц Гаррі особисто привітав команду з України, сказавши, що "світ єднається" з Україною.

Про це він сказав під час церемонії відкриття в Гаазі.

"Ви розповіли мені, чому вирішили взяти участь у змаганнях попри все. Ви сказали, що приїхали на ці міжнародні змагання не просто щоб показати свою силу, а щоб розповісти свою правду про те, що відбувається у вашій країні", — сказав Гаррі. - "Ви знаєте, що ми разом із вами. Світ єдиний з вами, і, звісно, ви заслуговуєте на більше".

Принца до вітального слова запросила його дружина Меган Маркл зі словами "Слава Україні!"

Крім того, свої слова підтримки команді з України висловив і Марк Рютте — прем’єр-міністр Нідерландів, які цьогоріч приймають "Ігри Нескорених".

"Ми стоїмо пліч-о-пліч із учасниками "Ігор Нескорених" із України. Дехто з них не може бути присутній, бо бореться на передовій. Дехто — загинув під час війни. Вони залишаться в наших серцях", — написав Рютте на своїй Twitter-сторінці.

Зазначимо, принц Гаррі заснував "Ігри Нескорених" у 2014 році. Мета ігор — пропаганда спорту як засобу реабілітації для ветеранів війни, що зазнали поранень. Сам Гаррі служив у британському війську протягом 10 років, зокрема був в Афганістані.

Напередодні УНІАН повідомляв, що Гаррі та Меган Маркл зустрілися з українською командою Invictus Games. В подарунок вони отримали цьогорічний календар Фонду "Повернись живим".

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