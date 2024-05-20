Іран не покликав Росію на похорон Раїсі, - Пєсков

Крім того, іранська сторона не просила залучити російські спецслужби до розслідування авіакатастрофи.

Іран не покликав Росію на прощання з президентом Ібрагімом Раїсі, який загинув внаслідок авіакатастрофи.

Про це заявив прес-секретар правителя РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков у коментарі російським ЗМІ. За його словами, іранська сторона також не просила допомогти з розслідуванням аварії президентського вертольота.

"Їхні традиції не передбачають міжнародну присутність на похороні", - заявив Пєсков.

За даними проурядового агентства Mehr News, похорон Раїси і осіб, що його супроводжували, пройдуть 21 травня в місті Тебріз.

Смерть Ібрагіма Раїсі - це потрібно знати

Ібрагім Раїсі загинув унаслідок аварійного приземлення вертольота ввечері 19 травня. Як заявило іранське агентство Mehr, лідер іранців "потрапив в аварію і прийняв мученицьку смерть, служачи і виконуючи свої обов'язки перед народом Ірану".

Раїсі був також кандидатом у наступники підстаркуватого фактичного правителя країни, верховного лідера Алі Хаменеї. За даними Time, обидві політичні посади пов'язані з підвищеним рівнем ризику, приблизно порівнянним із ризиком подорожі повітрям в Ірані, де безпека авіації, підірвана десятиліттями санкцій і нерівномірним технічним обслуговуванням, забрала життя такої самої кількості високопосадовців в Ірані, як і тіньова війна з Ізраїлем.

Гелікоптер, на борту якого був президент Ірану, впав у гірському лісі недалеко від кордону з Азербайджаном, який є найменш дружнім із сусідів Ірану - почасти через те, що підтримує стосунки з Ізраїлем і співпрацює з Моссадом. Зазначалося, що погода також могла бути причиною катастрофи - іранська влада повідомила, що спроби виявити місце катастрофи були ускладнені туманом, вітром і сильним дощем.

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